فيفا راض عن ملاعب مونديال الأندية 2019

كشف مسؤولو الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن رضاهم التام من مستوى الملاعب الثلاثة التي من المقرر أن تستضيف بطولة مونديال العالم للأندية في قطر ديسمبر المقبل.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية، من خلال خلال تقريرها، إلى أن فيفا أبدى رضاه التام عن الملاعب الجاري تشييدها من قبل اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية -الجهة المسؤولة عن تنظيم بطولة كأس العالم 2022- ووقع اختياره بالفعل على ثلاثة ملاعب كي تستضيف مونديال كأس العالم للأندية الذي من المقرر أن تستضيفه دولة قطر في ديسمبر المقبل.

وكشف فيفا النقاب عن ثلاثة ملاعب ستحتضن مباريات مونديال كأس العالم للأندية، الذي سيقام في قطر للمرة الأولى خلال الفترة من 11-21 ديسمبر المقبل، وهي: جاسم بن حمد، وخليفة الدولي (أحد الاستادات الأولى الجاهزة لاستضافة بطولة كأس العالم 2022)، والمدينة التعليمية.

تجدر الإشارة إلى أن المدينة التعليمية ثالث ملعب تعلن السلطات القطرية عن جاهزيته لاستضافة مونديال الأندية، الذي من المقرر أن تنطلق فعالياته في ديسمبر، وسيستضيف مباريات نصف النهائي والنهائي ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ومع تأهله مباشرة إلى نصف النهائي البطولة، سيكون ليفربول الحاصل على لقب دوري أبطال أوروبا في نسختها الموسم الماضي، أول فريق يضع قدميه على الملعب الجديد لاستاد المدينة التعليمية، وسيواجه ليفربول الفريق المتأهل من الجولة الأولى.

وفي غضون ذلك، أعلن فيفا عن أسعار التذاكر الخاصة بمونديال الأندية التي سيتم تقسيمها إلى ثلاث فئات، وستكون أغلى التذاكر مخصصة للمباراة النهائية، وبالنسبة للمركز الثالث ستصل تكلفة التذاكر إلى 110 دولارات، أما أرخص التذاكر فستخصص للمباريات الأولى من البطولة، ويمكن أن تصل إلى حوالي 7 دولارات.

وحتى الحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري، ستكون التذاكر الخاصة بالجولة الأولى متاحة أونلاين، فيما ستكون التذاكر الخاصة بالجولة الثانية متاحة من نهاية نوفمبر وحتى الحادي والعشرين من ديسمبر.

أما عن الأندية التي ضمنت مكاناً لها في البطولة، فهي السد ممثلاً عن البلد المضيف، وفريق مونتيري المكسيكي الحائز على اللقب في دوري أبطال اتحاد كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، والترجي التونسي الحاصل على دوري أبطال إفريقيا، وهينغين سبورت من نيو كاليدونيا بإحراز لقب دوري أبطال اتحاد أوقيانوسيا، بجانب مونتيري بطل دوري أبطال الكونكاكاف.

يذكر أن ريال مدريد كان قد حصد لقب النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية 2018 التي أقيمت في الإمارات، بعد فوزه في ديسمبر الماضي على العين الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدف في البطولة التي شارك فيها الترجي التونسي بطلا عن إفريقيا.

ويحمل العملاق المدريدي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة بعدما فاز بها أربع مرات أعوام 2014 و2016 و2017 و2018، ويليه مواطنه وغريمه التقليدي برشلونة بثلاثة ألقاب (2009، 2011 و2015).