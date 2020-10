فينغر رداً على مورينيو: كأننا في روضة أطفال

رد آرسين فينغر مدرب آرسنال السابق على سخرية جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الحالي بشأن تصريحات البرتغالي حول عدم ذكر اسمه في كتاب السيرة الذاتية للمدرب الفرنسي "My Life in Red and White".

فعندما سُئل عن الأمر، رد مدرب توتنهام قائلاً: "لم يذكر اسمي لأنه لم يهزمني قط، لذلك لا يمكنك كتابة جزء عن 12 أو 14 مباراة لم تحقق الفوز بأي منها.

"الكتاب هو شيء يجعلك سعيداً وفخوراً، لذلك أتفهم تماماً موقفه".

ورد فينغر على تصريحات مورينيو خلال تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس"، وقال: "الأمر لا يزعجني، هذا استفزاز دائم، أشعر وكأني في روضة أطفال، لكن هذا جزء من شخصيته".

وواصل مدرب آرسنال السابق: "نجحنا من قبل في الفوز عليه مرتين، كما كان هناك الكثير من التعادلات بيننا، لست أنت من يفوز، أنت كمدرب تشارك في الفوز، (الفريق) من يفوز، وجود المدرب يهدف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للفريق".

وليست هذه المرة الأولى التي يحدث فيها جدال بين المدربين، إذ اعتاد مورينيو استفزاز فينغر حينما كان الأول مدرباً لتشيلسي ولحين رحيل المدرب الفرنسي عن آرسنال عام 2018.

يذكر أن الثنائي سبق والتقيا في 19 مباراة بمختلف البطولات، نجح فينغر في الفوز في اثنتين منها، كما تعادلا في 7، وخسر في 10 مباريات أخرى.