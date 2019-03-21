فيدال مهدد بالغياب عن مواجهة المكسيك

آرتورو فيدال

أصبحت مشاركة آرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة، مع منتخب بلاده التشيلي أمام نظيره المكسيكي ودياً المقررة غداً الجمعة، مهددة؛ بسبب أزمة مفاجئة منعت اللاعب من الالتحاق بزملائه.

وقالت شبكة "ESPN"، أن فيدال لم يحصل على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية، وأن مسؤولي اتحاد الكرة التشيلي تدخلوا لإنهاء أزمة نجم الوسط، مما يعني أنه سيصل إلى المعسكر في سان دييغو متأخراً.

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وأشارت الشبكة، إلى أن هذا التأخير سيفوّت غلى فيدال حصتين تدريبيتين على ليتواجد في المران الأخير فقط يوم الخميس.

وأضافت أن رينالدو رويدا، مدرب منتخب تشيلي، سيعيد التفكير في مسألة مشاركة فيدال أساسياً في تشكيلة مواجهة المكسيك الودية بسبب تأخر وصوله، إذ سيتدرب مرة وحيدة مع الفريق قبل المباراة.

ويغيب عن معسكر تشيلي أليكسس سانشيز، مهاجم مانشستر يونايتد، بسبب الإصابة، مما يعني أن فيدال سيكون النجم الأبرز في صفوف بلاده خلال هذه المباراة.