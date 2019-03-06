فينيسيوس يغيب عن ريال مدريد لأجل غير مسمى
فينيسيوس جونيور يبكي بعد تعرضه للإصابة
أكد ريال مدريد أن نجمه الشاب فينيسيوس جونيورز قد يغيب لعدة مباريات بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال الشوط الأول من مباراة الفريق أمس الثلاثاء أمام أياكس أمستردام في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وطبقاً للبيان، الذي أصدره الجهاز الطبي لريال مدريد، خضع النجم البرازيلي صباح اليوم الأربعاء لفحوصات طبية أثبت معاناته من قطع في أربطة الركبة اليمنى.
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وتعرض فينيسيوس للإصابة خلال هجمة مرتدة لريال مدريد في الشوط الأول من مباراة أمس الثلاثاء ليتم استبداله بماركو آسينسيو.
ورغم أن الملكي لم يعلن عن تاريخ محدد لعودة نجمه الشاب، فإن من المتوقع أن يغيب فينيسيوس عن المباريات حتى مطلع نيسان القادم، مما يعني أيضا أنه لن يتمكن من الانضمام لصفوف منتخب البرازيل في مباراتيه الوديتين أمام نظيريه البانامي والتشيكي.
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