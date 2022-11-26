قائمة أستراليا المحتملة أمام تونس اليوم في مونديال قطر

يواجه منتخب أستراليا نظيره التونسي اليوم السبت على أرضية ملعب الجنوب ضمن منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

تعرض المنتخب الأسترالي لخسارة كبيرة في مباراته الافتتاحية أمام منتخب فرنسا حامل اللقب بهدف لأربعة، فيما حقق التونسيون تعادلاً سلبياً مهماً مع المنتخب الدنماركي.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق رؤوف خليف، وAlkass EXTRA One HD بتعليق خالد الحدي، وAlkass EXTRA TWO HD بتعليق هيكل الصغير.

تشكيلة أستراليا المتوقعة أمام تونس اليوم في كأس العالم 2022:

المدرب: غراهام أرنولد.

حراسة المرمى: ماثيو رايان.

خط الدفاع: ناثانيل آتكينسون، هاري سوتار، كاي راولس، عزيز بيهيتش.

خط الوسط: آرون موي، ماثيو ليكي، جاكسون إيرفاين، رايلي ماكغري، كريغ غودوين.

خط الهجوم: ميتشيل ديوك.