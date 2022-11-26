تبدو الفرصة مواتية أمام منتخب تونس لتحقيق نتيجة إيجابية حين يلاقي نظيره الأسترالي اليوم السبت على أرضية ستاد الجنوب لحساب المجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

تعادل "نسور قرطاج" في اللقاء الافتتاحي مع منتخب الدنمارك دون أهداف، فيما سقط الأستراليون أمام المنتخب الفرنسي حامل اللقب بنتيجة 1-4.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق رؤوف خليف، وAlkass EXTRA One HD بتعليق خالد الحدي، وAlkass EXTRA TWO HD بتعليق هيكل الصغير.

تشكيلة تونس المتوقعة أمام أستراليا اليوم في كأس العالم 2022:

المدرب: جلال القادري.

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

خط الدفاع: ديلان برون، ياسين مرياح، منتصر الطالبي.

خط الوسط: محمد دراغر، إلياس السخيري، عيسى العيدوني، علي العابدي.

خط الهجوم: وهبي الخزري، عصام الجبالي، يوسف المساكني.