قرار جديد في الدوري الإنجليزي خلال شهر رمضان المبارك

البوابة – من المقرر أن تتضمن المواجهات في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر رمضان المبارك فترات راحة خلال المباراة، بهدف إعطاء الفرصة للاعبين المسلمين لكسر الصيام والإفطار.

ويأتي هذا القرار الذي تم تعميمه على حكام المباريات في الدوري الإنجليزي، في الوقت الذي سيكون فيه هناك الكثير من اللاعبين المسلمين الصائمين بحسب "سكاي سبورت".

الدوري الإنجليزي يعمم على الحكام إيقاف المباريات فترة الإفطار في رمضان

بحسب التوجيهات الصادرة في الدوري الإنجليزي، سيترتب على حكام المبارايات تحديد اللاعبين الذين سيحتاجون للإفطار قبل انطلاق المباراة، وستكون هناك صلاحية للحكم لتأخير أو إيقاف المباراة لمدة دقيقة.

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وستكون هناك عدد من المباريات التي ستتأثر بهذا القرار الجديد خلال شهر رمضان الكريم، بما في ذلك مباراة نيوكاسل يونايتد ووست هام يوم الأربعاء 5 أبريل، حيث أن هناك لاعبين مسلمين في هذا اللقاء مثل سعيد بن رحمة، وكورت زوما، ونايف أكرد.

يشار إلى أن هذا الأمر كان يحدث في المواسم الماضية في الدوري الإنجليزي ولكن فقط في حالة قام الفريق بتقديم طلب لذلك، لكن المختلف هذا الموسم أن الأمر أصبح رسميًا.