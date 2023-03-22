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قطر تستعد لتقديم عرض جديد لشراء نادي مانشستر يونايتد 

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 22 آذار / مارس 2023 - 10:49
(Photo by Oli SCARFF / AFP)
(Photo by Oli SCARFF / AFP)

البوابة – أوضحت التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية أن دولة قطر ويمثلها الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني يستعد لرفع قيمة المبلغ الذي تم تقديمه في عرض شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي. 

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وتهتم فيه قطر بشراء مانشستر يونايتد من عائلة "غليزر"، في الوقت الذي تتنافس فيه أيضًا جهات أخرى للفوز بالصفقة مثل الملياردير البريطاني السير جيم راتكليف. 

عرض مالي ضخم من قطر لشراء نادي مانشستر يونايتد 

كشفت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية أن العرض القطري الجديد لشراء نادي الشياطين الحمر سيصل إلى 5.5 مليار جنيه إسترليني، بعد أن تم الاجتماع الأسبوع الماضي مع إدارة النادي. 

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من جهة أخرى، صرّح راتكليف لصحيفة "وول ستريت" خلال مقابلة صحفية أنه يشعر بالتردد تجاه دفع مبلغ كبير لقاء الحصول على نادي مانشستر يونايتد. 

وبناء على ما سبق، فإن الملياردير البريطاني لن ينوي دفع مبلغ ضخم، وهو ما يمهد الطريق أمام قطر لتكون هي الجهة التي يتم قبول عرضها لشراء النادي.


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