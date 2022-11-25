قطر رسميًا أول منتخب يودع بطولة كأس العالم 2022

خسر العالم العربي اليوم أولى المنتخبات العربية في كأس العالم 2022 بعد أن خرجت قطر رسميًا من المنافسة، وذلك بعد الخسارة أمام السنغال وأيضًا بعد تعادل كل من هولندا والإكوادور.

ولم يكن المنتخب العنابي موفقًا منذ البداية، خاصة بعد الخسارة بهدفين نظيفين في المباراة الافتتاحية في كأس العالم 2022، وأيضًا بعد الخسارة اليوم في الجولة الثانية أمام السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد فقط.

العنابي رسميًا أول منتخب خارج منافسات كأس العالم 2022

ودع منتخب قطر بطولة كأس العالم 2022 اليوم، بعد أن تلقى هزيمة صعبة على يد السنغال بنتيجة 3-1، وأيضًا تأكد خروج العنابي رسميًا بعد أن انتهت مباراة هولندا والإكوادور بالتعادل 1-1.

ولن تكون هناك أي حظوظ للعنابي بالتأهل للدور المقبل، حيث أن هولندا والإكوادور أصبح في رصيدهما 4 نقاط، والسنغال تمتلك 3 نقاط، ولسوء الحظ منتخب قطر لا يمتلك أي نقطة، وبذلك يصبح أول منتخب يغادر نهائيات كأس العالم قطر 2022.

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