قيمة تشكيل أغلى اللاعبين في العالم تتجاوز المليار يورو

تجاوز التشكيل المثالي لأغلى 11 لاعباً في العالم على مستوى القيمة التسويقية حاجز المليار يورو رغم تراجع أسعار اللاعبين في الفترة الأخيرة نتيجة للأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم بسبب توقف النشاط لأجل غير مسمى بعد تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتبلغ القيمة التسويقية لتشكيل أغلى اللاعبين في العالم في مختلف المراكز نحو 1.1 مليار يورو وفقاً لموقع "ترانسفيرماركت" العالمي".

ويعد النجم الشاب كيليان مبابي، الأغلى في التشكيل بقيمة تصل إلى 180 مليون يورو، فيما تواجد محمد صلاح، نجم ليفربول في خط الهجوم إذ بلغت قيمته 120 مليون يورو بعدما كانت 150 مليون يورو.

وجاء التشكيل المثالي لأغلى اللاعبين في العالم وفقاً للموقع كالتالي:

لحراسة المرمى: يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد) 80 مليون يورو.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك (ليفربول) 80 مليون يورو، ماتيس دي ليخت (يوفنتوس)، 67 مليون يورو، أندرو روبرتسون (ليفربول) 64 مليون يورو، ترينت أليكساندر أرنولد (ليفربول) 99 مليون يورو.

خط الوسط: كيفين دى بروينه (مانشستر سيتي) 120 مليون يورو، بول بوغبا 80 مليون يورو (مانشستر يونايتد)، نغولو كانتي (تشيلسي) 80 مليون يورو.

خط الهجوم: كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 180 مليون يورو، محمد صلاح (ليفربول) 120 مليون يورو، رحيم ستيرلينغ (مانشستر سيتي) 128 مليون يورو.