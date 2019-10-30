كأس ألمانيا: مولر يقود بايرن ميونيخ إلى الدور الثالث

بلغ بايرن ميونيخ الدور الثالث من بطولة كأس ألمانيا، بعد انتصاره الصعب على مستضيفه بوخوم بهدفين لهدف.

تقدم صاحب الضيافة بهدف ذاتي من ألفونسو دافيس في الدقيقة 36.

إلا أن بايرن وبشخصيته المعتادة تمكن من العودة حتى ولو كانت متأخرة، إذ أدرك سيرج غنابري التعادل في الدقيقة 83.

ثم أنقذ توماس مولر فريقه والمدرب نيكو كوفاتش، بهدف الانتصار في الدقيقة 89 بصناعة من كينغزلي كومان.

بهذه النتيجة، يترقب بايرن ميونيخ قرعة الدور الثالث التي ستقام بعد انتهاء مباريات يوم الأربعاء من البطولة.

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