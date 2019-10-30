كأس الرابطة: ليفربول يتخطى آرسنال بركلات الترجيح

نجح ليفربول في التأهل لدور الثمانية من كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين، عقب الفوز على ضيفه آرسنال بركلات الترجيح، بعد التعادل الإيجابي بين الطرفين 5-5.

المدرب يورجن كلوب قرر الدفع بالصف الثاني للريدز في المباراة، حيث استبعد محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو وفيرجيل فان دايك.

أما آرسنال فاستعاد مسعود أوزيل الذي شارك أساسياً.

البداية كانت صادمة لأرسنال حيث افتتح ليفربول التسجيل بهدف ذاتي أحرزه شكودران موستافي في مرماه بالدقيقة السادسة.

الرد جاء سريعاً من الضيوف حينما أدرك لوكاس توريرا التعادل في الدقيقة 19 وسط شكوك حول وجود تسلل، بينما أضاف غابرييل مارتينيلي ثنائية في الدقيقتين 26 و36 وسط غفلة من مدافعي ليفربول.

جيمس ميلنر منح الريدز الأمل في العودة مع نهاية الشوط الأول، بتسجيل هدف ثانٍ لأصحاب الأرض في الدقيقة 43 من ركلة جزاء.

الشوط الثاني حمل أنباء سعيدة للضيوف في بدايته، حيث أحرز مايتلاند نايلز الهدف الرابع بتمريرة سحرية من أوزيل.

لكن أليكس أوكسلايد تشايمبرلين وجه ضربة قاتلة لفريقه السابق، عندما سدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 58 لتصبح النتيجة 4-3.

وظهر ديفوك أوريغي مجدداً بعدها بدقائق معدودة لمحاولة إنقاذ ليفربول، بتسجيل الهدف الرابع ليعادل النتيجة بالدقيقة 62 بعد مراوغة روب هولدينغ.

المباراة بدأت تسير وقتها نحو ليفربول أو ركلات الترجيح، لكن الشاب جو ويلوك رد على تشايمبرلين بتسديدة قوية أخرى بالدقيقة 70 ليعلن عن الهدف الخامس للضيوف.

وفي الوقت القاتل وباللحظات الأخيرة عاد أوريغي مرة أخرى ليسجل الهدف الخامس لليفربول، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

أسفرت الركلات عن فوز ليفربول بنتيجة 5-4، حيث سجل جميع المسددين ركلاتهم باستثناء داني سيبايوس لاعب وسط آرسنال.

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