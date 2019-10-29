كأس الرابطة: مواجهة ليفربول وآرسنال الأبرز في ثمن النهائي

تتجه الأنظار غداً الأربعاء إلى ملعبي آنفيلد وستامفورد بريدج اللذين يستضيفان قمتي ثمن نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بين ليفربول وضيفه آرسنال، وتشيلسي وضيفه مانشستر يونايتد.

في المباراة الأولى يحل آرسنال ضيفاً على ليفربول للمرة الثانية هذا الموسم بعد الأولى قبل شهرين عندما خسر أمامه 1-3 ضمن المرحلة الثالثة من الدوري المحلي، علماً بأن الفريق اللندني لم يفز على الريدز في المباريات التسع الأخيرة التي جمعت بينهما حيث خسر 5 مرات مقابل 4 تعادلات.

وتبدو مهمة آرسنال صعبة جداً في ضيافة الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة في الدوري حتى الآن، مما جعله متصدراً بفارق ست نقاط عن أقرب مطارديه مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسمين الأخيرين.

ويدخل بطل أوروبا المباراة بمعنويات عالية إثر فوزه الثمين على ضيفه توتنهام 2-1 الأحد واستعادته نغمة الانتصارات بعد التعادل مع مستضيفه مانشستر يونايتد 1-1 الأحد قبل الماضي، فيما يعاني آرسنال الأمرين محلياً حيث خسر أمام مستضيفه شيفيلد يونايتد 0-1 وسقط في فخ التعادل مع ضيفه وجاره كريستال بالاس 2-2 بعدما تقدم بثنائية.

وأفلت ليفربول من الإقصاء من المسابقة بسبب إشراك لاعب غير مؤهل أمام ميلتون كينز دونز ضمن الدور الثالث حيث اكتفت الرابطة بتغريمه 200 ألف جنيه استرليني (نحو 246 ألف دولار).

وسيكون نصف هذه الغرامة معلق التنفيذ حتى نهاية موسم 2020-2021.

وكان يمكن لعقوبة مفروضة على هذا النوع من الانتهاكات ان تصل الى الاقصاء من البطولة. ولم تكن شهادة الانتقال الدولية للاعب ليفربول بيدرو تشيريفيلا (22 عاماً) مكتملة، حيث كان يحتاج لشهادة جديدة بعد عودته الى ناديه الأصلي هذا الصيف إثر انتهاء إعارته مع إكستريمادورا الإسباني.

ودخل تشيريفيلا بديلاً في الدقيقة 63 من المباراة التي فاز فيها ليفربول 2-0 بتشكيلة احتياطية.

مهمة ثأرية لتشيلسي

وفي الثانية على ملعب ستامفورد بريدج، يسعى تشيلسي إلى رد الاعتبار لخسارته المذلة أمام مانشستر يونايتد 0-4 على ملعب أولد ترافورد في المرحلة الأولى من الدوري في 11 أغسطس الماضي.

ويمر البلوز بأفضل فتراته في الآونة الأخيرة حيث حقق أربعة انتصارات متتالية خولته احتلال المركز الرابع في الدوري بفارق 8 نقاط خلف ليفربول المتصدر، فيما يعاني يونايتد الأمرين حيث حقق الأحد فوزه الأول بعد تعادلين وخسارتين، والثالث هذا الموسم عندما تغلب على مستضيفه نوريتش سيتي 3-1 وصعد من المركز الرابع عشر إلى السابع بفارق 15 نقطة عن ليفربول.

ويفتتح مانشستر سيتي حامل اللقب ثمن النهائي باختبار سهل اليوم أمام ضيفه ساوثهامبتون.

ويخوض فريق المدرب جوسيب غوارديولا اللقاء بمعنويات عالية بعد الفوز الكبير على ضيفيه أتالانتا 5-1 الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا، وأستون فيلا 3-0 السبت في الدوري الإنجليزي.

وسيحاول سيتي استغلال المعنويات المهزوزة للاعبي ساوثهامبتون عقب الخسارة المذلة أمام ليستر سيتي 0-9 الجمعة في افتتاح المرحلة العاشرة.

ويحل ليستر سيتي ضيفاً على بورتون آلبيون من الدرجة الثانية الذي أطاح ببورنموث من الدور الثالث.

وتبرز أيضاً مباراتا إيفرتون مع واتفورد، وأستون فيلا مع ولفرهامبتون.