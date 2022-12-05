كأس العالم: الأرجنتين تكافىء ميسي بعد الفوز على أستراليا

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلاده للتفوق على نظيره الأسترالي بهدفين لهدف يوم السبت الماضي في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 والتأهل لربع النهائي.

وسجل "ليو" هدف المنتخب الأرجنتيني الأول وقدم مستويات مميزة في اللقاء ليمنح الفريق بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي الذي سيلاقي فيه خصمه الهولندي يوم الجمعة المقبل.

مكافأة لـ ميسي قبل مواجهة هولندا

أكدت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن المسؤولين على المنتخب الأرجنتيني بقيادة المدير الفني ليونيل سكالوني قرروا منح قائد الفريق قسطاً من الراحة بعد التغلب على أستراليا، وفرصة الاجتماع بعائلته وقضاء بعض الوقت مع أفرادها.

يذكر أن منتخب الأرجنتين تأهل في صدارة المجموعة الثالثة بعدما حقق انتصارين على منتخبي المكسيك وبولندا، مع أنه افتتح المونديال القطري بخسارة مفاجئة أمام "الأخضر" السعودي.