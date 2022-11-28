كأس العالم: البرتغال تهزم أوروغواي بهدفي فيرنانديش وتضمن التأهل

حقق منتخب البرتغال فوزاً مهماً مساء اليوم الاثنين على حساب نظيره الأوروغوياني بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم على ستاد لوسيل لحساب المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

قدم الفريقان أداءً قوياً وأهدرا عدة فرص للتسجيل خلال الشوط الأول أبرزها انفراد لاعب خط وسط أوروغواي رودريغو بينتانكور الذي تجاوز مدافعي المنتخب البرتغالي لكن الحارس ديوغو كوستا تصدى لتسديدته في الوقت المناسب.

البرتغال تسجل مرتين في الشوط الثاني

في الشوط الثاني، ضغط البرتغاليون من أجل تسجيل هدف التقدم، وكان لهم ذلك حين مرر برونو فيرنانديش عرضية بدا أنها لامست رأس زميله المخضرم كريستيانو رونالدو قبل أن تواصل سيرها داخل شباك الحارس سيرجيو روشيت في الدقيقة 54.

حاول فيرنانديش نجم اللقاء دخول منطقة الجزاء في الدقائق الأخيرة من المواجهة ومرر الكرة من بين ساقي خوسيه ماريا خيمينيز الذي لمسها بيده ليحتسب الحكم ركلة جزاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد.

انبرى فيرنانديش لتنفيذ الركلة وأودعها بهدوء على يسار روشيت في الدقيقة 90+3 مؤكداً تفوق البرتغاليين وعبورهم لدور الـ 16.

البرتغال في صدارة المجموعة

بهذا الانتصار، ابتعد المنتخب البرتغالي في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط ليتأكد تأهله للدور الثاني.

فيما بقي رصيد منتخب أوروغواي ثابتاً عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير لتتقلص حظوظه في اقتناص بطاقة العبور.