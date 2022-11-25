كأس العالم: السنغال تتفوق على قطر وتنعش آمالها في التأهل

تغلب منتخب السنغال على نظيره القطري صاحب الضيافة بثلاثة أهداف لهدف اليوم الجمعة في اللقاء القوي الذي أقيم على أرضية ستاد خليفة الدولي لحساب المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم 2022.

بدأ أبطال إفريقيا المباراة بشكلٍ جيد، وضغطوا سريعاً على مرمى الخصم.

ثم سنحت فرصة محققة للنجم القطري أكرم عفيف حينما اندفع بالكرة داخل منطقة الجزاء السنغالية، ليتعرض لعرقلة من قبل اسماعيلا سار سقط على إثرها أرضاً في حادثة مثيرة للجدل.

لكن الحكم الإسباني أنتونيو ماتيو لاهوز رفض احتساب ركلة جزاء رغم اعتراضات عفيف وحسن الهيدوس ولم يرجع حتى لتقنية الفيديو المساعد (فار).

في الدقيقة 41، حاول المدافع القطري خوخي بوعلام تشتيت كرة داخل منطقة جزاء فريقه، إلا أنه فشل في ذلك ليستغل بولاي ديا الموقف ويسدد أرضية على يمين الحارس مشعل برشم.

السنغال تتقدم على قطر قبل نهاية الشوط الأول (المصدر: أ ف ب)

السنغال تضاعف النتيجة مع بداية الشوط الثاني

وبعد 3 دقائق على بداية الشوط الثاني، أضاف فامارا دايدهيو الهدف الثاني لأسود التيرانغا بطريقة مميزة حين حول ركلة ركنية برأسه داخل شباك برشم.

تناوب لاعبو العنابي في إهدار الفرص المحققة خلال الدقائق التالية بعد تهديد مرمى الحارس إدوارد ميندي في أكثر من مناسبة.

وجاء الفرج أخيراً في الدقيقة 78 عن طريق البديل محمد مونتاري الذي سجل هدفاً جميلاً برأسه بعد دخوله الملعب بـ 4 دقائق.

وهذا هو الهدف الأول لقطر في كأس العالم على مر التاريخ.

لكن أبطال إفريقيا وسعوا الفارق بتسجيل الهدف الثالث عن طريق بامبا دينغ في الدقيقة 84.

بهذا الفوز، رفع منتخب السنغال رصيده إلى 3 نقاط ليحتل المركز الثالث.

فيما بقي رصيد المنتخب القطري خالياً من النقاط في المركز الرابع والأخير.