كأس العالم: اليابان تتفوق على كرواتيا مع نهاية الشوط الأول

تغلب منتخب اليابان على نظيره الكرواتي بهدفٍ نظيف مع نهاية الشوط الأول من مواجهتهما المقامة حالياً على أرضية ستاد الجنوب ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويدين اليابانيون بهذا التقدم للمهاجم دايزن مايدا الذي حول كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء الكرواتية في شباك الحارس دومينيك ليفاكوفيتش في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول.

وشكل المنتخب الآسيوي خطورة أكبر على مرمى وصيف بطل النسخة الماضية واستحق التقدم مع نهاية الحصة الأولى.

اليابان في طريقها إلى ربع نهائي مونديال قطر

سيتأهل المنتخب الياباني إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022 بحال تفوقه على نظيره الكرواتي، وسيكون على موعد مع الفائز من مواجهة دور الـ 16 الأخرى بين منتخبي البرازيل وكوريا الجنوبية والتي تقام في وقت لاحق اليوم الاثنين.