كأس العالم: تشكيلة صربيا المحتملة أمام البرازيل في كأس العالم

يلاقي منتخب صربيا خصمه البرازيلي اليوم الخميس في مواجهة قوية ومرتقبة يحتضنها ستاد لوسيل ضمن منافسات المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتقام المباراة بين الفريق الأوروبي ونظيره الأميركي الجنوبي في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعة مجرياتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 2 Max بتعليق حفيظ دراجي، وAlkass EXTRA One HD بتعليق أحمد الطيب، وAlkass EXTRA TWO HD بتعليق مشاري القرني.

تشكيلة صربيا المتوقعة أمام البرازيل اليوم في كأس العالم 2022:

المدرب: دراغان ستويكوفيتش.

حراسة المرمى: فانيا ميلينكوفيتش سافيتش (23).

خط الدفاع: نيكولا ميلينكوفيتش (4) ستيفن ميتروفيتش (13) ستراهينيا بافلوفيتش (2).

خط الوسط: دوشان تاديتش (10) نيمانيا غوديلي (8) سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (20) أندريا زيفكوفيتش (14) فيليب كوستيتش (17).

خط الهجوم: لوكا يوفيتش (11) دوشان فلاهوفيتش (18).