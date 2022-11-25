كأس العالم: تشكيلة منتخب إيران الممكنة أمام ويلز اليوم

يخوض منتخب إيران مواجهة مهمة يلاقي فيها خصمه الويلزي اليوم الجمعة على ستاد أحمد بن علي المونديالي ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس العالم قطر 2022.

تلقى الإيرانيون خسارة موجعة أمام منتخب إنجلترا في الجولة الأولى بهدفين لستة، فيما تعادل الويلزيون مع المنتخب الأميركي بهدفٍ لمثله.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق علي محمد علي.

تشكيلة إيران المتوقعة أمام ويلز اليوم في كأس العالم 2022:

المدرب: كارلوس كيروش.

حراسة المرمى: سيد حسيني.

خط الدفاع: صادق مهرامي، مرتضى بورليغانجي، مجيد حسيني، ميلاد محمدي.

خط الوسط: أحمد نور الله، سعيد عزت الله، إحسان حاج صافي.

خط الهجوم: علي رضا جهانبخش، ساردار آزمون، مهدي طارمي.