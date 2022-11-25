فريق ويلز المتوقع لملاقاة إيران اليوم في المونديال القطري

يواجه منتخب ويلز نظيره الإيراني اليوم الجمعة على أرضية ستاد أحمد بن علي المونديالي لحساب المجموعة الثانية من بطولة كأس العالم قطر 2022.

تعادل الويلزيون في مواجهتهم الافتتاحية مع منتخب الولايات المتحدة 1-1، أما الإيرانيون فتعرضوا لخسارة كبيرة أمام المنتخب الإنجليزي بنتيجة 2-6.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق علي محمد علي.

تشكيلة ويلز المتوقعة أمام إيران اليوم في كأس العالم 2022:

المدرب: روبرت بيج.

حراسة المرمى: واين هينيسي.

خط الدفاع: كريس ميفام، جوزيف رودون، بين ديفيس.

خط الوسط: كونور روبرتس، إيثان آمبادو، آرون رامزي، نيكو ويليامز.

خط الهجوم: دانييل جيمس، كيفر مور، غاريث بيل.