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فريق ويلز المتوقع لملاقاة إيران اليوم في المونديال القطري

منشور 25 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 06:02
فريق ويلز (المصدر: أ ف ب)
فريق ويلز (المصدر: أ ف ب)

يواجه منتخب ويلز نظيره الإيراني اليوم الجمعة على أرضية ستاد أحمد بن علي المونديالي لحساب المجموعة الثانية من بطولة كأس العالم قطر 2022.

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تعادل الويلزيون في مواجهتهم الافتتاحية مع منتخب الولايات المتحدة 1-1، أما الإيرانيون فتعرضوا لخسارة كبيرة أمام المنتخب الإنجليزي بنتيجة 2-6.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق علي محمد علي.

تشكيلة ويلز المتوقعة أمام إيران اليوم في كأس العالم 2022:

المدرب: روبرت بيج.

حراسة المرمى: واين هينيسي.
خط الدفاع: كريس ميفام، جوزيف رودون، بين ديفيس.
خط الوسط: كونور روبرتس، إيثان آمبادو، آرون رامزي، نيكو ويليامز.
خط الهجوم: دانييل جيمس، كيفر مور، غاريث بيل.

كلمات دالة:منتخب ويلزمنتخب الولايات المتحدةكأس العالم 2022

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