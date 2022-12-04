كأس العالم: فرنسا تتقدم على بولندا مع نهاية الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مواجهة منتخب فرنسا ونظيره البولندي والمقامة حالياً على ستاد الثمامة ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022 بتقدم حامل اللقب بهدفٍ دون رد.

قدم الفريقان مستويات جيدة، وهدد البولنديون شباك الحارس هوغو لوريس في أكثر من مناسبة، فيما سدد الفرنسيون 5 مرات على مرمى الحارس فويتشيك تشيزني.

وحينما بدا أن الحصة الأولى تتجه للانتهاء سلبية النتيجة، مرر النجم كيليان مبابي كرة طولية لزميله المخضرم أوليفييه جيرو والمتواجد داخل منطقة الجزاء الذي سددها بمهارة على يسار الحارس البولندي فويتشيك تشيزني (44).

فرنسا تتقدم وجيرو يحطم رقم هنري

بهذا الهدف، حطم جيرو الرقم القياسي المسجل باسم مواطنه تييري هنري والذي سجل 51 هدفاً عبر مسيرته مع المنتخب، إذ سجل هداف ميلان الهدف الـ 52 لينفرد في المركز الأول ويصبح الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ "الديوك".

يذكر أن هذا الرقم صمد لـ 13 عاماً، قبل أن يحطمه جيرو اليوم ويقرب منتخب بلاده من العبور للدور ربع النهائي.