كأس العالم قطر 2022..البرتغال تجتاز غانا بشق الأنفس بنتيجة 3-2

تمكن مننخب البرتغال من تحقيق فوز صعب على منتخب غانا في مباراة شهدت شوط ثاني مثير جدًا تخلله مهرجان من الأهداف من كلا الفريقين في كأس العالم قطر 2022.

ومن ضمن أبرز الأمور التي حدثت في هذه المواجهة هي مواصلة كريستيانو رونالدو لكتابة التاريخ، حيث أنه أصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل مع منتخب بلاده في 5 نسخ مختلفة من كأس العالم.

رونالدو يكتب التاريخ والبرتغال تحصد أول ثلاث نقاط بعد الفوز على غانا

افتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل في المباراة لصالح منتخب بلاده بعد أن تمكن من التحصل على ضربة جزاء وركنها بنجاح في شباك غانا في الدقيقة 65، ليعود بعدها المنتخب الغاني في النتيجة عن طريق أندريه أيو في الدقيقة 73.

وتواصلت الإثارة في المباراة التي تلعب اليوم في المجموعة الثامنة بعد أن عاد جواو فيليكس وأحرز التقدم للبرتغال في الدقيقة 78، ومن ثم وسع رفاييل لياو الفارق وسجل الهدف الثالث في 80، والمفاجأة كانت عندما عادت غانا وسجلت عن طريق عصمان بوكاري في الدقيقة 89، وكادت غانا أن تعدل النتيجة في آخر ثواني المباراة بعد خطأ كارثي من حارس البرتغال.

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