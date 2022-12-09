كأس العالم: كرواتيا تجبر البرازيل على التعادل مع نهاية الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مواجهة منتخبي البرازيل وكرواتيا بالتعادل السلبي وذلك على أرضية ستاد المدينة التعليمية في افتتاح مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022.

قدم الكروات عرضاً جماعياً قوياً تمكنوا خلاله من تحييد مواطن الخطورة في صفوف "السيليساو".

تألق لوكا مودريتش في متوسط الملعب، إضافة للظهير الأيمن يوسيب يورانوفيتش.

في المقابل، حاول نيمار وزملاؤه تهديد مرمى الحارس دومينيك ليفاكوفيتش وسنحت لهم 8 تسديدات لم تشكل خطورة فعلية على الخصم.

وسدد هداف باريس سان جيرمان من زاوية صعبة لكن كرته كانت سهلة صوب الحارس الكرواتي في أبرز فرص الحصة الأولى.

كرواتيا تجبر البرازيل على تغيير أسلوبها

سيضطر المدرب تيتي لتغيير طريقة لعب المنتخب البرازيلي إذا ما أراد التسجيل في الشباك الكرواتية حتى لا يتلقى هدفاً مباغتاً أو يضطر الفريقان للجوء إلى شوطين إضافيين.