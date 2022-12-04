كأس العالم: مبابي يدخل التاريخ بعد هدفيه في بولندا

نجح النجم الفرنسي كيليان مبابي اليوم الأحد في تحطيم العديد من الأرقام القياسية كما تجاوز رصيد البرتغالي كريستيانو رونالدو التهديفي في منافسات كأس العالم.

وسجل المهاجم الشاب هدفين لبلاده في شباك منتخب بولندا في لقاء دور الـ 16 الذي جمعهما اليوم في بطولة كأس العالم قطر 2022 والذي انتهى لمصلحة الديوك بنتيجة 3-1.

ورفع صاحب الـ 23 عاماً بالتالي رصيده التهديفي إلى 5 أهداف في مونديال قطر.

وأصبح مجموع ما سجله النجم الفرنسي 9 أهداف في تاريخ كأس العالم ليحتل المركز الثاني على صعيد أكثر المسجلين لبلاده في المونديال، خلف جوست فونتين الذي وقع على 13 هدفاً.

مبابي يتجاوز رونالدو

كما تجاوز الفرنسي الشاب غريمه رونالدو، حيث وصل إلى 9 أهداف خلال 11 مباراة بكأس العالم، مقابل 8 أهداف في 20 مباراة لرونالدو في 5 نسخ مونديالية.

وأصبح أول لاعب فرنسي يسجل 4 أهداف على الأقل في نسختين متتاليتين من منافسات كأس العالم، وأكثر مساهمة في الأهداف خلال المونديال الجاري، حيث سجل 5 أهداف وصنع اثنين آخرين.

كما أن هداف "الديوك" بات أول لاعب يسجل 9 أهداف في بطولات كأس العالم قبل إتمام عامه الـ 24.

وأسهم كيليان في تسجيل 12 هدفاً لفرنسا خلال 11 مواجهة في كأس العالم حيث سجل 9 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى.