كأس العالم: هل سيشارك المغربي نايف أكرد أمام البرتغال؟

كشفت تقارير إعلامية اليوم الخميس عن حالة نجوم منتخب المغرب وعلى رأسهم المدافع نايف أكرد قبل ساعات من مواجهة البرتغال السبت القادم في واحدة من أقوى مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022.

حقق "أسود الأطلس" إنجازاً تاريخياً بعد تجاوز المنتخب الإسباني بطل مونديال 2010، لكن الإرهاق والإصابات ضربت صفوف المغاربة في ظل الأداء المنضبط الذي قدموه أمام "لا روخا".

وشارك نجم الوسط سفيان أمرابط في المباراة وهو يعاني من إصابة في الظهر، فيما لعب أشرف حكيمي رغم إصابته في العضلة الخلفية.

وخضع المصابون على غرار أكرد وعبد الحميد صابيري ونصير مزراوي لبرنامج علاجي حالياً من أجل الاستشفاء والتعافي في الوقت المناسب قبل مواجهة البرتغال في ربع النهائي، ويختلف تحسنهم من لاعب لآخر.

إصابة أكرد تقلق المغرب

شكلت إصابة نجم الدفاع الذي اضطر لمغادرة لقاء إسبانيا على نقالة بسببها ضربة موجعة لطموحات المدير الفني وليد الركراكي، لكن أحدث التقارير تشير إلى أن حالته في تحسن.

ونقل موقع "كووورة" عن مصدر مقرب من المنتخب قوله: "إصابة نايف تفرض الكثير من الترقب والحذر في التعامل معها لأنه خضع لراحة طويلة تجاوزت 5 أشهر بعد جراحة على مستوى أربطة الكاحل في وقت سابق.

"غادر أكرد الملعب بعد تدخل على المهاجم الإسباني ألفارو موراتا بذل فيه مجهوداً كبيراً وشعر بعده بآلام".