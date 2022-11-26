كأس العالم 2022..الأرجنتين تنعش آمالها بالتأهل بفوز ثمين على المكسيك

تمكن منتخب الأرجنتين من تحقيق فوز مهم على المكسيك أنعش به آماله في التأهل، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة في كأس العالم قطر 2022.

وبعد شوط أول سلبي، ظل المنتخب الأرجنتيني مصرًا طوال الشوط الثاني من عمر المباراة، حتى جاء ليو ميسي وأحرز هدفًا من خارج منطقة الجزاء أحيى به نفوس الجماهير واللاعبين في الملعب من جديد.

الأرجنتين تبقى في المنافسة بعد فوز ثمين على المكسيك في كأس العالم قطر 2022

أحيت الأرجنتين آمالها في التأهل، بعد الفوز على المكسيك بهدفين نظيفين، جاء الأول عن طريق النجم ليونيل ميسي بتسديدة أرضية زاحفة في مرمى أوتشوا في الدقيقة 64، ومن ثم جاء إنز فرنانديز وأحرز لمنتخب التانغو هدفًا رائعًا في الدقيقة 87 ليؤكد حصد الأرجنتين لأول ثلاث نقاط لها في المونديال.

الجدير بالذكر أن المجموعة الثالثة أصبح الترتيب فيها كما يلي: بولندا في المركز الأول برصيد 4 نقاط، الأرجنتين في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، السعودية في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، المكسيك في المركز الأخير برصيد صفر.

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