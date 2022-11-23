كأس العالم 2022: إسبانيا تكتسح كوستاريكا في الشوط الأول بثلاثية نظيفة

أنهى منتخب إسبانيا شوط المباراة الأول أمام منتخب كوستاريكا بثلاثية نظيفة في شباك الحارس نافاس، وذلك في إطار منافسات المجموعة الخامسة في كأس العالم 2022.

وتفوق الماتادور في الشوط الأول في كل شيء دون استثناء، حيث أن لاعبي إسبانيا كانوا منتشرين في أرجاء الملعب ومسيطرين على مجريات المباراة بشكل تام.

إسبانيا تكتسح كوستاريكا بثلاثية نظيفة في كأس العالم 2022

لم يضيع الماتادور الإسباني الوقت في بداية الشوط الأول، حيث افتتح داني أولمو التسجيل في شباك كوستاريكا في الدقيقة 11 من عمر المباراة، وجاء بعدها ماركو أسينسيو وأحرز ثاني الأهداف في الدقيقة 21، واختتم مهرجان الأهداف اللاعب فيران توريس بعد تسجيله ضربة الجزاء في الدقيقة 31.

الجدير بالذكر أن المنتخب الإسباني في حال استمر بنفس النتيجة في الشوط الثاني، ستنضم للصدارة برفقة الكمبيوتر الياباني الذي تمكن اليوم من الفوز على ألمانيا بنتيجة 2-1.

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

نيمار يتعرض لموجة انتقادات لاذعة بسبب "النجمة السادسة"