كأس العالم 2022: إنجلترا والولايات المتحدة تنتهي بالتعادل السلبي

انتهت مباراة إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية بالتعادل السلبي دون أهداف في كأس العالم قطر 2022، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وكانت المواجهة بين الإنجليز وأبناء العم سام محصورة نسبيًا في الوسط، ولم تكن هناك الكثير من الفرص الخطيرة سواء في الشوط الأول أو الشوط الثاني.

إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية تنتهي بالتعادل السلبي

فرض التعادل السلبي نفسه على نتيجة مباراة إنجلترا وأمريكا في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم قطر 2022، على الرغم من أن أبناء العم سام كانوا أكثر سيطرة وأكثر وصولًا لمرمى الإنجليز، وكاد المنتخب الأمريكي أن يخطف الفوز في الشوط الثاني.

الجدير بالذكر أنه بعد تعادل إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية أصبح الترتيب الآن في المجموعة الثانية لصالح إنجلترا التي تتصدر برصيد 4 نقاط، ويليها إيران برصيد 3 نقاط، ومن ثم الولايات المتحدة برصيد نقطتين، وفي ذيل المجموعة منتخب ويلز برصيد نقطة واحدة فقط.

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