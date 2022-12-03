كأس العالم 2022: الأرجنتين إلى ربع النهائي بعد فوز صعب على أستراليا بنتيجة 2-1

انتهت مباراة الأرجنتين وأستراليا في كأس العالم قطر 2022 بفوز التانغو بهدفين مقابل هدف، بعد فوز صعب أمام الكنغر الأسترالي العنيد الذي ظل يحارب لآخر دقائق المواجهة على أمل التعديل.

وعلى الرغم من فوز الأرجنتين بأقل مجهود، إلّا أن خصمهم في الدور القادم لن يكون سهلًا ولن يكون هناك أي مجال للمجازفة من قبل ميسي ورفاقه أمام الطواحين الهولندية يوم 9 ديسمبر.

الأرجنتين تتخطى أستراليا وتصل لربع النهائي في كأس العالم 2022

تمكنت الأرجنتين من تحقيق الفوز بصعوبة على أستراليا وذلك بعد أن افتتح التسجيل النجم ليونيل ميسي في الدقيقة 35 لينتهي الشوط الأول بتقدم التانغو بهدف مقابل لاشيء، ودخل في الشوط الثاني منتخب الأرجنتين وعزز النتيجة عن طريق جوليان ألفاريز في الدقيقة 57 بعد خطأ من حارس أستراليا رايان، ولكن تمكنت فيما بعد أستراليا من تسجيل هدف في الدقيقة 77 بعد تسديدة ارتدت من لاعب الأرجنتين إنزو فرنانديز لتدخل بالخطأ في مرمى إيميليانو مارتينيز.

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