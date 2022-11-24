كأس العالم 2022: البرازيل تكشر عن أنيابها وتدك شباك صربيا بهدفين نظيفين

اختتمت البرازيل مباريات الجولة الأولى في مرحلة المجموعات بفوز قوي على صربيا بهدفين مقابل لا شيء في إطار منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم قطر 2022.

ولم تكن المباراة بين الفريقين في المستوى المتوقع وخاصة في الشوط الأول الذي انتهى بدون أهداف، إلّا أن راقصو السامبا كشروا عن أنيابهم وسجلوا هدفين رائعين في الشوط الثاني وحصدوا أول ثلاث نقاط لهم في البطولة.

البرازيل تدك شباك صربيا بهدفين نظيفين في ختام الجولة الأولى

حصدت البرازيل أول ثلاث نقاط لها في منافسات كأس العالم قطر 2022، وذلك بعد تسجيل هدفين في الشوط الثاني من توقيع نجم توتنهام ريتشارلسون، جاء الأول في الدقيقة 62 والثاني في الدقيقة 73 بمقصية رائعة وهدف من أجمل الأهداف في المونديال حتى الآن.

يشار إلى أن البرازيل تتصدر حاليًا المجموعة السابعة برصيد ثلاث نقاط برفقة منتخب سويسرا الذي تغلب هو الآخر اليوم على منتخب الكاميرون بهدف دون رد.

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