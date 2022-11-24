من هو حكم مباراة البرازيل وصربيا اليوم في كأس العالم 2022؟

نستعرض معكم من خلال هذه المقالة إلى حكم مباراة البرازيل وصربيا اليوم في كأس العالم 2022، إلى جانب أهم المواجهات والمسابقات التي أدارها خلال مسيرته في التحكيم الدولي.

لم يتبقى كثيرًا على بدء مباراة البرازيل وصربيا التي تلعب اليوم على استاد لوسيل، في إطار منافسات المجموعة السابعة والتي تختتم فيها مباريات الجولة الأولى من كأس العالم قطر 2022.

حكم مباراة البرازيل وصربيا اليوم في كأس العالم 2022

حكم مباراة البرازيل وصربيا اليوم في كأس العالم 2022 هو الحكم الإيراني علي رضا فاغهاني الذي بدأ التحكيم الدولي في عام 2009، وسبق له أن أدار العديد من اللقاءات المهمة في مختلف المسابقات والبطولات مثل بطولة دوري أبطال آسيا، وكأس العرب وأيضًا كأس العالم 2018 في روسيا.

وسينضم إليه في التحكيم على هذه المواجهة الحكم المساعد محمد رضا المنصوري، والحكم المساعد الآخر محمد رضا أبولفازلي، والحكم الرابع هو ماجيتي نداي.

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