كأس العالم 2022: بلجيكا تتقدم رغم أفضلية كندا بعد نهاية الشوط الأول

تقدم منتخب بلجيكا على نظيره الكندي بهدفٍ دون رد بعد نهاية الشوط الأول من المباراة المثيرة التي تجمع بينهما حالياً على أرضية ستاد أحمد بن علي المونديالي لحساب المجموعة السادسة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

قدم الكنديون أداءً قوياً أحرجوا من خلاله فريق الشياطين الحمر، وترجموا سيطرتهم خلال الدقائق الأولى إلى ركلة جزاء إثر لمسة يد داخل المنطقة المحرمة على يانيك فيريرا كاراسكو من تسديدة قوية لتوجان بيوكانين.

وانبرى النجم ألفونسو ديفيس لتنفيذ الركلة، إلا أن الحارس البلجيكي المتألق تيبو كورتوا تصدى لها وذلك في الدقيقة 11.

بلجيكا تتقدم رغم الضغط الكندي

واصل المنتخب الكندي ضغطه مع محاولات على استحياء من البلجيكيين.

ورغم سيطرة الفريق القادم من أميركا الشمالية، إلا أن رفاق إيدين هازارد وكيفين دي بروين تمكنوا من التقدم في النتيجة إثر هجمة مرتدة أنهاها ميتشي باتشواي في شباك الحارس ميلان بوريان قبل نهاية زمن الشوط الأول الأصلي بدقيقة.