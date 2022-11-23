كأس العالم 2022: بلجيكا تنهي المهمة بنجاح أمام كندا بهدف مقابل لا شيء

تمكنت بلجيكا من تحقيق الفوز على كندا في مباراة مثيرة وسريعة جدًا، ليعتلي بذلك الشياطين الحمر صدارة المجموعة السادسة التي تضم أيضًا منتخبي المغرب وكرواتيا.

ورغم أن كندا كانت آخر مشاركة لها في بطولة كأس العالم عام 1986، إلّا أنها فاجأت المنتخب البلجيكي في مواجهة اليوم بالمستوى القوي الذي كاد أن يجلب التقدم لهم، لولا قوة وصلابة الحارس البلجيكي كورتوا الذي حافظ على نظافة شباكه طوال الـ90 دقيقة.

بلجيكا تنهي المهمة بنجاح أمام كندا بهدف وحيد

تمكنت بلجيكا من إحراز الهدف الوحيد في المباراة عن طريق المهاجم باتشواي في الدقيقة 44 من عمر المباراة في الشوط الأول، رغم أن الفرصة كانت مواتية لمنتخب كندا لدك شباك الشياطين الحمر، إلّا أن ألفونسو ديفيز أضاع ضربة جزاء في الدقيقة 10، والتي تصدى لها الحائط البشري تيبو كورتوا.

يشار إلى أن المنتخب البلجيكي عقب تفوقه على كندا، أصبح في رصيده أول 3 نقاط في مرحلة المجموعات، وينفرد حاليًا في صدارة المجموعة السادسة خاصة بعد التعادل السلبي بين المغرب وكرواتيا اليوم.

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