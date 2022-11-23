منتخب أوروبي يهدد بالانسحاب من كأس العالم 2022 

يبدو أن بعض المنتخبات الأوروبية لا زالت تصر على الاعتراض على قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك بعد منع ارتداء أي شيء في كأس العالم 2022 له صلة بدعم المثليين، أو كما يعرف بشعار "One Love".

وأظهرت العديد من الفيديوهات المتداولة خلال الفترة الماضية أن الأمن القطري يتعامل بحزم ضد أي مخالفة في هذا الشأن حتى مع المشجعين، حيث تظهر بعض اللقطات منع أي مشجع من دخول الملعب في حال كان يرتدي شارة الألوان الخاصة بدعم المثلية.

منتخب أوروبي يهدد فيفا بالانسحاب من كأس العالم 2022

كشفت صحيفة "جلوبوسبورت" أن منتخب الدنمارك هدد بالانسحاب من كأس العالم 2022 في قطر، حيث جاء القرار من قبل رئيس الاتحاد الدنماركي الذي أعرب عن غضبه واستيائه بسبب صرامة وحزم الفيفا تجاه رفض دعم المثليين.

الجدير بالذكر أن الفيفا كان قد أصدر بيانًا رسميًا في وقت سابق، جاء في سياقه أنه يمنع على أي قائد لأي من المنتخبات المشاركة في المونديال ارتداء شارة القيادة التي تحمل شعار وألوان المثليين خلال مباريات كأس العالم 2022.

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