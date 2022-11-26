كأس العالم 2022: فرنسا تضرب الدنمارك بأقدام مبابي وتتأهل رسميًا للدور المقبل

تمكنت فرنسا من التغلب على الدنمارك في مباراة قوية ومثيرة جدًا بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في كأس العالم قطر 2022.

وبهذه النتيجة التي حققها الديوك الفرنسية، يصبح المننخب الفرنسي أول منتخب يتأهل لدور الـ16 رسميًا، ولكن تبقى هناك حظوظ بالنسبة لمنتخب الدنمارك للتأهل من خلال مباراتهم الثالثة التي ستكون ضد أستراليا.

مبابي يحقق الفوز لمنتخب فرنسا على الدنمارك وينتقل للدور المقبل

انتهت مباراة فرنسا والدنمارك بفوز الديوك الفرنسية على منتخب الدنمارك بهدفين مقابل هدف، وكان مبابي نجم المباراة بعد أن تمكن من تسجيل هدفين لفريقه، الأول في الدقيقة 61، والثاني في الدقيقة 86، في حين سجل للدنمارك أندرياس كريستينسن عن طريق ضربة رأسية من ركلة ركنية في الدقيقة 68.

وهكذا تصبح فرنسا أولى المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 في كأس العالم قطر 2022، في حين تبقى الحظوظ متساوية في المجموعة الرابعة بين كل من تونس والدنمارك وأستراليا.

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