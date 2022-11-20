كأس العالم 2022: قطر تتعثر في اختبارها الأول

حقق منتخب الإكوادور فوزاً مستحقاً على نظيره القطري صاحب الضيافة بهدفين دون رد اليوم الأحد في اللقاء الذي شهده ستاد البيت في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022.

ولم يقدم "العنابي" أداءً مقنعاً وارتكب لاعبوه وخصوصاً الحارس سعد الشيب عدة أخطاء مؤثرة في الشوط الأول.

بدأ الإكوادوريون اللقاء بقوة وسجلوا هدفاً في الدقيقة الخامسة عبر إينير فالنسيا، إلا أن الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد (VAR) بداعي التسلل.

واصل الفريق الأميركي الجنوبي الضغط بعدها على مرمى أصحاب الأرض، وبعد مرور 15 دقيقة، اندفع فالنسيا نجم المباراة داخل منطقة الجزاء وتعرض لعرقلة من الشيب.

واحتسب الحكم أورساتو سريعاً ركلة جزاء، انبرى لها فالنسيا بنجاح وسددها بهدوء على يسار الحارس القطري في الدقيقة 15.

واصل المنتخب الإكوادوري سيطرته وتمكن من إضافة الهدف الثاني عبر رأسية فالنسيا بعد ذلك بربع ساعة وسط حيرة من فيليكس سانشيز مدرب العنابي.

قطر مطالبة بالتعديل

وتنتظر المنتخب القطري مواجهتان في غاية الصعوبة لحساب المجموعة الأولى أمام خصميه السنغالي يوم الجمعة 25 نوفمبر الجاري، والهولندي بعدها بأربعة أيام.

وبدا أن لاعبي بطل آسيا دخلوا اللقاء الافتتاحي بحالة توتر واضحة أدت لتراجع الثقة مما منح الإكوادور الأفضلية.

ولم تنجح تكتيكات سانشيز في تحييد مواطن خطورة الخصم ليتمكن فالنسيا ورفاقه من تشكيل خطورة مستمرة على مرمى الشيب، وسيكون الإسباني مطالباً بإجراء تعديلات تكتيكية في اللقاء القادم لتحييد خطورة نجوم السنغال أبطال إفريقيا قبل ملاقاة الطواحين في المواجهة الختامية لدور المجموعات.

وأصبح المنتخب القطري صاحب الضيافة الأول في تاريخ كأس العالم الذي يخسر المباراة الافتتاحية على مر التاريخ.