كأس العالم 2022: كوستاريكا تقتنص فوز مهم أمام اليابان

تمكنت كوستاريكا من تحقيق الفوز على اليابان اليوم في منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2022، لتنعش آمالها من جديد بالبقاء في المنافسة بعد سباعية إسبانيا في المباراة الأولى.

ولعبت كوستاريكا مباراة قوية أمام محاربي الساموراي، لتتمكن في النهاية من حصد أول ثلاث نقاط لها في البطولة، والإبقاء على حظوظها للتأهل للدور المقبل.

كوستاريكا تنتصر أمام اليابان بهدف مقابل لا شيء في كأس العالم 2022

استطاعت كوستاريكا أن تسجل هدفًا ثمينًا في شباك اليابان عن طريق اللاعب كيشير فولر في الدقيقة 81 من عمر المباراة، لتبقي بذلك الفرص متاحة أمامها للمنافسة على بطاقة التأهل من المجموعة الخامسة.

ويصبح الترتيب في الوقت الحالي في المجموعة الخامسة بعد فوز كوستاريكا، إسبانيا في المركز الأول برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف، اليابان في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، كوستاريكا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وألمانيا في المركز الأخير بصفر نقاط.

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