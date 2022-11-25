كأس العالم 2022: هولندا تتقدم بهدف على الإكوادور في شوط أول مثير

تمكنت هولندا من إنهاء الشوط الأول من مباراتها في كأس العالم قطر 2022 بالتقدم بهدف مقابل لا شيء أمام الإكوادور، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لحساب المجموعة الأولى.

ورغم أن الطواحين الهولندية استطاعت أخذ الأسبقية في الشوط الأول، إلّا أن الإكوادور أيضًا حاولت تعديل النتيجة وتقدمت للخطوط الأمامية في أكثر من مناسبة.

هولندا تتقدم على الإكوادور في شوط أول مثير

تمكنت هولندا من تسجيل أول أهدافها في الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى عن طريق اللاعب جاكبو في الدقيقة 6 من عمر المباراة في الشوط الأول، في حين أن منتخب الإكوادور كان ندًا قويًا وقدم شوط أول مثير وكان على وشك تعديل النتيجة في أكثر من فرصة.

يشار إلى هولندا في حال بقيت متفوقة في المباراة سيصبح لديها 6 نقاط في رصيدها في المجموعة الأولى وهكذا ستضمن التأهل المباشر للدور المقبل على حساب الإكوادور والسنغال وقطر.

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