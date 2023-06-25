كأس مصر 2023: تشكيلة الأهلي المتوقعة اليوم أمام منتخب السويس

ننقل لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته عن تشكيلة الأهلي المتوقعة اليوم أمام منتخب السويس في بطولة كأس مصر، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم الأحد 25 يونيو 2023.

يلتقي الأهلي اليوم أمام نظيره منتخب السويس على أرضية ملعب "استاد القاهرة الدولي" في إطار منافسات الدور 32 من بطولة كأس مصر 2023، في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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وتكشف التقارير أنه ستكون هناك بعض الغيابات في صفوف المارد الأحمر بسبب الإصابات، أبرزها غياب عمرو السولية والذي قد يحل مكانه في الوسط أليو ديانج، ومن المتوقع أن يشارك محمود عبد المنعم كهربا بديلا لمحمد شريف في لقاء اليوم، وقد تشهد هذه المواجهة أيضًا عودة محمد هاني على حساب خالد عبد الفتاح.

تشكيلة الأهلي المتوقعة اليوم أمام منتخب السويس

المدرب: مارسيل كولر

التشكيلة: 4-5-1

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني ، رامي ربيعة ، ياسر ابراهيم ، علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج ، محمد مجدي أفشة ، أحمد عبد القادر ، أحمد قندوسي ، طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا