كاراغر يطالب ليفربول بتجديد عقد صلاح سريعاً

دعا جايمي كاراغر مدافع ليفربول السابق إدارة النادي للتحرك سريعاً من أجل التعامل مع مسألة تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح.

وتألق "مو" فوق العادة أمس وسجل هدفاً وصنع آخر في لقاء القمة الذي تعادل فيه الريدز مع مانشستر سيتي 2-2 ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وأصر كاراغر أنه من الضروري إبقاء الهداف المصري لما بعد فترة عقده الحالية والذي سينتهي صيف عام 2023، علماً بأن النادي لم يبادر حتى الآن في التفاوض مع نجم الهجوم.

ماذا قال كاراغر عن صلاح ؟

وقال ظهير الريدز السابق الذي يعمل محللاً في شبكة "سكاي سبورت" البريطانية: "أعرف وضعية ليفربول الحالية.

"ليست لديهم الموارد المادية المتوفرة لدى مانشستر سيتي حين ترى لديهم لاعباً مثل كيفين دي بروينه.

"لكن صلاح يلعب الآن بشكل جيد مثل أي لاعب مميز في الكرة الأوروبية، ولا يجب أن يسمحوا لموضوع تجديد عقده بالاستمرار وإلا فإن النادي يخاطر بخسارته خلال العامين القادمين، لأنه شخص يعتني بنفسه جسدياً.

"لن أقول أنه مثل (كريستيانو) رونالدو بعمر 35 أو 36 عاماً يتصدر قوائم الهدافين، لكني أعتقد مع ذلك أن ما زال لدى هذا اللاعب (صلاح) الكثير ليقدمه حتى بعد وصوله الثلاثينات من عمره."