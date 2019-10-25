كارلوس فيلا مستعد للانضمام إلى برشلونة

كشف كارلوس فيلا، مهاجم لوس أنجيليس عن إمكانية الانضمام إلى برشلونة في يناير على سبيل الإعارة.

فيلا قدم مستويات متميزة في الدوري الأميركي وسجل 36 هدفاً ليتصدر ترتيب الهدافين متفوقاً على زلاتان إبراهيموفيتش.

وأكد المكسيكي أن المستوى الذي يقدمه يشير إلى أن الاتفاق على تجديد العقد أصبح قريباً، رغم أنه لا يمانع الانضمام إلى برشلونة.

وقال: "من يقول لا للعب بجوار (ليونيل) ميسي لمدة 4 أشهر ثم بعدها العودة إلى لوس أنجيليس؟ ساستمتع وأتعلم وبعدها أعود إلى فريقي.

"بالطبع لو سنحت لي الفرصة للتوقيع مغ برشلونة خلال يناير المقبل فلن أتردد أبداً في الموافقة على العرض".

يذكر أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع فيلا كما جلب كيفين برينس بواتينغ الموسم الماضي في يناير لحل أزمة غياب مهاجم بديل للويس سواريز.