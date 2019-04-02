كاسياس: زيدان يذكرني بديل بوسكي

زين الدين زيدان

قال إيكر كاسياس حارس مرمى بورتو أن زين الدين زيدان يُذكره بفيسينتي ديل بوسكي مدربه السابق في ريال مدريد ومنتخب إسبانيا.

وتحدث حارس مرمى ريال لمدة 16 عاماً عن زميله السابق الذي يشغل حالياً منصب المدير الفني للملكي قائلاً: "ليس من السهل أبداً الانتقال من اللعب إلى التدريب، قد يظن البعض أن هذه الخطوة سهلة بالنسبة للاعب يعد ضمن الأفضل في تاريخ كرة القدم، وقد رأينا هذا بأعيننا على الملعب، لكن مثل هذه الخطوة لم تكن ناجحة في العديد من الحالات المشابهة.

""يبدو أن زيدان متحكم دائماً في الوضع. كما أنه مدرب شاب يتمتع بعلاقات جيدة مع اللاعبين وسعيد بكونهم نجوماً، حين أراه في المؤتمرات الصحفية أتذكر فيسينتي ديل بوسكي".

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"لم يكن ديل بوسكي أبداً المدرب الباحث عن الأضواء، كان سعيداً بترك هذا للاعبين، كان هكذا حينما دربنا في ريال مدريد بين عامي 2000 و2004، وزيدان بالنسبة لي يشبهه كثيراً".

يذكر أن زيدان وبعد تتويجه مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، قرر الرحيل الصيف الماضي، ليتعاقد النادي مع جولين لوبيتيغي الذي لم يُحقق النتائج المرجوة ليُقال وتُسند المهمة للمدرب المؤقت سانتياغو سولاري الذي لم ينجح أيضاً، مما أجبر الإدارة على إعادة المدرب الفرنسي.