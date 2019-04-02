تعرّف على اللاعب والمدرب الأعلى أجراً في العالم

ليونيل ميسي

كشفت تقارير صحفية عن أجور اللاعبين والمدربين الأعلى في العالم، وتصدّر الأرجنتيني ليونيل ميسي فئة اللاعبين؛ فيما كان مواطنه دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الأغلى بين المدربين.

وكشف موقع "روسيا اليوم" الثلاثاء، أن ميسي نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين يتصدر قائمة اللاعبين؛ حيث يتقاضى 130 مليون يورو سنوياً بمجموع الراتب الإجمالي وريع الإعلانات، وفقاً لتقرير نشرته مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية في عددها الصادر هذا الشهر.

وجاء في المركز الثاني كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، إذ يتقاضى 113 مليون يورو، وحل ثالثاً نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان بأجر يصل إلى 91.5 مليون يورو، ثم أنتوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد بـ 44 مليون يورو، ثم في المركز الخامس غاريث بايل نجم ريال مدريد بـ 40.2 مليون يورو.

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أما فيما يتعلق بقائمة المدربين، يتقاضى سيميوني 41 مليون يورو، يتبعه جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق بـ 31 مليون يورو، ثم تييري هنري بـ 25.5 مليون يورو.

وجاء في المركز الرابع بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بمبلغ 24 مليون يورو، ثم إيرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة بـ 23 مليون يورو.