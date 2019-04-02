النجوم الأكثر فعالية في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح

يتنافس نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز كل موسم على لقبي أفضل هداف وأفضل صانع للأهداف، لكن من يجمع بينهما يُصبح الأكثر إنتاجاً على أرض الملعب، فمن هو النجوم الذين صنعوا الفارق حتى الآن في موسم 2018-2019؟



سيرجيو أغويرو

يتمتع المهاجم الأرجنتيني بحس تهديفي كبير، ونجح المدرب بيب غوارديولا مع بداية موسم 2018-2019 في إعادة الثقة لأغويرو ومنحه جميع الفرص بغية أن يكون الهدف الأول للفريق.

وفعلاً لم يُخيب الأرجنتيني ظن مُدربه الإسباني بل على العكس فهو يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر فعالية في منافسات الدوري، حيث نجح حتى الآن في تسجيل 19 هدفاً وصناعة ستة أهداف لزملائه.

أغويرو قد يعود لتمثيل الأرجنتين في كوبا أميركا

سولشاير ينفي إمكانية انتقال بوغبا إلى ريال مدريد

غوارديولا: لاعبو مانشستر سيتي "ليسوا أغبياء"

برشلونة يتطلع للاقتراب أكثر من لقب الدوري الإسباني

برشلونة يسعى للتعاقد مع ماتا بالمجان



محمد صلاح

رغم أن المهاجم المصري عانى الموسم الحالي من هز الشباك بسهولة، إلا أنه استعاد تقريباً حاسة التهديف التي جعلته الموسم الماضي واحداً من أفضل نجوم البطولة. ووصل عدد أهدافه مع ليفربول موسم 2018-2019 إلى 17 هدفاً، مقابل صناعته سبع تمريرات حاسمة، أي أنه ساهم في صناعة 24 هدفاً.



رحيم ستيرلينغ

نجح غوارديولا في تحويل الجناح الإنجليزي إلى واحد من أبرز هدافي البطولة هذا الموسم، فاللاعب الذي كان يُصارع لإيجاد شخصيته في الثلث الأخير أمسى اليوم ثاني أكثر المساهمين في أهداف سيتي. فستيرلينغ سجل حتى الآن 15 هدفاً، وصنع تسعة أهداف لزملائه في الفريق الذي يُصارع على لقب البريميير ليغ.



إيدين هازارد

لا يمكن إغفال المهاجم البلجيكي هداف تشيلسي الذي سجل 13 هدفاً وصنع 11 تمريرة حاسمة، ليكون مجموع مساهمته مع البلوز 24 هدفاً حتى الآن.