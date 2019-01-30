كافاني يتفوق على ميسي ونيمار ويفوز بجائزة أفضل لاعب لاتيني لعام 2018

إيدينسون كافاني

حصل الأوروغوياني إيدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان على جائزة أفضل لاعب لاتيني لعام 2018 بعدما تفوق على زميله في الفريق نيمار دا سيلفا، وليونيل ميسي هداف برشلونة.

وتقدم هذه الجائزة من وكالة الأنباء الإسبانية، وسيحصل عليها كافاني غداً الخميس في باريس.

وقالت صحيفة "سبورت" الصادرة من كتالونيا أن نجم منتخب أوروغواي تخطى نيمار وميسي وحصل على الجائزة بعدما نجح في الانفراد بصدارة هدافي باريس سان جيرمان عبر التاريخ.

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وانضم كافاني انضم إلى نادي العاصمة الفرنسية عام 2013 قادماً من نابولي، ونجح خلال 6 مواسم في تجاوز سجل زلاتان إبراهيموفيتش بالوصول إلى 156 هدفاً.

يذكر أن ميسي ظفر بالجائزة 5 مرات أعوام 2007 و2009 و2010 و2011 و2012، فيما حقق كايلور نافاس حارس ريال مدريد الجائزة آخر عامين.