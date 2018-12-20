كالديرون يتوقع عودة مورينيو لريال مدريد

جوزيه مورينيو

أكد رامون كالديرون الرئيس السابق لريال مدريد أنه ليس من أشد المعجبين بشخصية المدرب جوزيه مورينيو.



تأتي هذه التصريحات بعدما أعلن مانشستر يونايتد الثلاثاء الماضي تخليه بشكل رسمي عن المدير الفني البرتغالي، عقب سلسلة من النتائج السيئة محلياً وأوروبياً.

وارتبط اسم مورينيو بشكل كبير بعد ذلك بالعودة لتدريب ريال مدريد رغم التواجد الحالي لسانتياغو سولاري على رأس الجهاز الفني لبطل أوروبا.

وقال كالديرون عن إمكانية عودة مورينيو: "أعتقد أنه كان دائماً المشكلة الرئيسية لأي نادٍ ذهب إليه.

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"عندما كان هنا حرص على توجيه اللوم للآخرين بعد كل هزيمة، وتكرر الأمر ذاته مع مانشستر يونايتد في ظل خلافاته مع (بول) بوغبا.

"اختلف كثيراً مع كريستيانو رونالدو وإيكر كاسياس وسيرخيو راموس، علينا النظر لشخصية مثل زين الدين زيدان فعلى النقيض تماماً شعبيته كانت رائعة بين اللاعبين".

أما عن إمكانية عودة مورينيو لتدريب ريال مدريد، قال كالديرون: "لا يثق الرئيس الحالي فلورينتينو بيريز بالعديد من المدربين، ومورينيو أحد الأسماء القليلة التي نالت إعجابه.

"عندما غادر (يولين) لوبيتيغي، كنت متأكداً أن مورينيو سيأتي، ولا استبعد قدومه في المستقبل القريب".

يذكر أن مورينيو درب ريال مدريد 3 مواسم، وفاز معه بلقبي كأس ملك إسبانيا والدوري الإسباني.