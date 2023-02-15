كانسيلو: مشواري مع مانشستر سيتي لم ينتهي بعد

تحدث النجم البرتغالي جواو كانسيلو حول مستقبله مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وإمكانية العودة إليه خاصة بعد انتهاء مدة إعارته إلى بايرن ميونخ الألماني الصيف المقبل.

وأوضح كانسيلو أيضًا بخصوص ما تم تداوله من شائعات وأقاويل في الميركاتو الشتوي الأخير حول العرض الذي قدمه له ريال مدريد للانتقال مقابل 60 مليون يورو.

كانسيلو يحسم مستقبله مع نادي مانشستر سيتي

نقل موقع "Tribalfootball" التصريحات الصحفية للظهير البرتغالي جواو كانسيلو حول مستقبله مع نادي مانشستر سيتي، خاصة أن التقارير أوضحت أن سبب رحيله إلى بايرن ميونخ هو دخوله في مناوشات مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وقال كانسيلو بخصوص ذلك: "ليس لدي شيء ضد مانشستر سيتي، أعتقد أن النادي قدم لي كل شيء وساعدني للوصول إلى المستوى الذي أنا فيه والمكانة التي أحظى بها اليوم".

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وأضاف: "أنا ممتن جدًا لبيب غوارديولا وللنادي، لن أنسى أبدًا مانشستر سيتي ولا أحد يعلم ما الذي قد يحصل في عالم كرة القدم، ربما سأعود إلى ملعب الاتحاد مع نهاية الموسم الحالي".

وتعليقًا على عرض الريال له خلال الميركاتو الشتوي رد كانسيلو: "الحقيقة لم يكن هناك عرض رسمي، ولكن أن يرتبط اسمي بريال مدريد فهو من دواعي سروري، أنه من أفضل الأندية في العالم، وهذا يعني أنني أمشي في الطريق الصحيح".