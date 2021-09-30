كبار أوروبا يطاردون فلوريان فيرتز

تتابع عمالقة الدوري الإنجليزي تشيلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد نجم باير ليفركوزن الصاعد فلوريان فيرتز وفقاً لصحيفة "بيلد" الألمانية.

وظهر لاعب الوسط المهاجم البالغ من العمر 18 عاماً بشكل استثنائي ليلفت أنظار كبار أوروبا وعلى رأسها بايرن ميونيخ.

وقال هانزي فليك مدرب منتخب ألمانيا عن النجم الشاب أمس الأربعاء: "يتمتع فلوريان بمهارات رائعة، يحب كرة القدم، إنه لاعب ذكي لديه تسديدات جيدة، ويفهم كرة القدم بطريقة جيدة، نعم... يتمتع بجميع الصفات اللازمة، لاعب متكامل."

"يساهم بالكثير مع الفريق من خلال طريقة تفكيره وشخصيته، الفرصة مواتية أمامه للتحسن أكثر."

سجل فيرتز مع ليفركوزن

يذكر أن فيرتز خاض 53 مباراة مع باير ليفركوزن في جميع البطولات حتى الآن سجل خلالها 14 هدفاً وصنع 12 هدفاً آخر.

كما جرى استدعاؤه حديثاً لتمثيل منتخب ألمانيا الأول الذي خاض معه 3 مباريات دولية.