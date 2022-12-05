كرواتيا تتخطى اليابان بركلات الترجيح وتبلغ ربع نهائي كأس العالم 2022

تأهل منتخب كرواتيا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022 بعد فوزه على نظيره الياباني بركلات الترجيح 3-1 عقب تعادلهما 1-1 في الزمنين الأصلي والإضافي من المباراة التي جرت على ستاد الجنوب اليوم الاثنين ضمن دور الـ 16

تقدم اليابانيون خلال الشوط الأول بهدفٍ من توقيع المهاجم دايزن مايدا الذي سدد من مسافة قريبة داخل شباك الحارس دومينيك ليفاكوفيتش.

ورد وصيف بطل النسخة الماضية بهدف رائع سجله المتألق إيفان بيريشيتش برأسية محكمة وقوية على يسار الحارس شويتشي غوندا بعد 10 دقائق على بداية الشوط الثاني.

ولم ينجح أي من الفريقين في زيادة غلته التهديفية ليحتكما لشوطين إضافيين لم تتغير خلالهما النتيجة أيضاً.

في ركلات الترجيح، أهدر تاكومي مينامينو وكاورو ميتوما ومايا يوشيدا ركلاتهم التي تصدى لها ليفاكوفيتش بمهارة يحسد عليها، فيما سجل نيكولا فلاسيتش ومارسيلو بروزوفيتش وماريو باشاليتش للكروات ليحسموا المباراة لمصلحتهم.

كرواتيا تنتظر الفائز من لقاء البرازيل وكوريا الجنوبية

ويواجه المنتخب الكرواتي في الدور ربع النهائي الفائز من لقاء دور الـ 16 الذي سيجمع منتخبي البرازيل وكوريا الجنوبية في وقتٍ لاحق اليوم الاثنين.