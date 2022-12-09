كرواتيا تقصي البرازيل بركلات الترجيح وتصل نصف نهائي كأس العالم 2022

أطاح منتخب كرواتيا بنظيره البرازيلي من مونديال قطر 2022 بعد الفوز عليه بركلات الترجيح 4-2 عقب تعادلهما 1-1 في الزمنين الأصلي والإضافي من اللقاء القوي الذي جمعهما اليوم الجمعة على ستاد المدينة التعليمية.

قدم المنتخبان أداءً قوياً وتمكن الكروات من مقارعة خصومهم ووضعهم في ظروف صعبة.

ولم يشهد الشوط الأول فرص تذكر لكلا الفريقين، إلا أن الحصة الثانية كانت شاهدة على عدة فرص محققة للبرازيليين وسط تألق للحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش.

المصدر: أ ف ب



لكن النتيجة استمرت على حالها ليحتكم الغريمان لشوطين إضافيين.

نيمار يتقدم لمنتخب البرازيل والبديل بيتكوفيتش يعادل النتيجة

ومع الوصول إلى الدقيقة 105+1، انسل نيمار جونيور من بين دفاعات الكروات وسجل هدفاً استثنائياً في سقف المرمى مانحاً البرازيليين التقدم.

نيمار يمنح البرازيل التقدم (المصدر: أ ف ب)



لكن البديل برونو بيتكوفيتش كان له رأي آخر بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء ارتدت من ساق المدافع ماركينيوس وعجز الحارس البرازيلي آليسون بيكر عن التصدي لها (117).

ومع انتهاء الـ 120 دقيقة بالتعادل الإيجابي 1-1، انتقل اللقاء لركلات الترجيح.

ركلات الترجيح تنقل كرواتيا إلى المربع الذهبي

سجل نيكولا فلاسيتش ولوفرو ماير ولوكا مودريتش وميسلاف أورسيتش للمنتخب الكرواتي.

وتصدى ليفاكوفيتش نجم المباراة لركلة رودريغو، فيما سجل كاسيميرو وبيدرو، ورد القائم الأيمن ركلة ماركينيوس ليتأهل فريق المدرب زلاتكو داليتش إلى نصف النهائي بانتظار هوية خصمهم القادم ما بين منتخبي الأرجنتين وهولندا.